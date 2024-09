Paralimpiadi | Caironi oro nei 100 metri Sabatini cade e travolge Contrafatto che vince comunque il bronzo 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Martinaè medaglia d'oro nei 100m femminili T63 ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. L'azzurra si riprende il titolo già conquistato a Rio 2016, correndo in 14.16 (season best) la gara regina di categoria allo Stade de France e portando a casa una medaglia storica, la numero 70 dell'Italia, che supera cosi' il bottino di Tokyo 2020, il 24esimo oro. Non è riuscito pero' alle azzurre il bis dello storico podio giapponese: sfortunatissime Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica, e Monica, con la prima che nell'ultimo tratto del lanciato è inciampata, rovinando a terra endo la compagna di squadra. La medaglia d'argento è andata all'indonesiana Karisma Evi Tiarani (14.26, record del mondo T42), il bronzo alla britannica Ndidikama Okoh (14.59).