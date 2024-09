Paralimpiadi 2024 Caironi nella leggenda | è oro nei 100 metri T63 Sabatini cade prima del traguardo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024) Parigi, 7 settembre– Una finale strana per le Azzurre dei 100T63 alle. La gara è stata vinta da un grande e straordinaria Martinache torna Regina della gara veloce a cinque cerchi e conquista il suo terzo titolo in carriera, in bacheca, coronando una carriera eccezionale. E diventa l’atleta paralimpica dell’atletica più medagliata della storia. Se da una parte c’è la grande gioia per il successo della, dall’altra c’è del dolore. Ambraera avviata verso ile il podio, quando all’improvviso è scivolata. A pochidalè incappata in una caduta, colpendo in corsa anche Monica Contrafatto, caduta anch’essa. Un evento imprevisto e inspiegabile. E’ sfumata, probabilmente, una doppietta storica. Le parole di Martinae Ambraai microfoni di Raisport: “Incredibile, tutto può succedere.