Pallamano poche sorprese dopo la prima giornata di Serie A1 2024 2025

(Di sabato 7 settembre 2024)nellad’azione per quanto riguarda laA1. Riprende la stagione agonistica con il girone di andata della regular season, un sabato ricco d’azione che premia come da copione Brixen, Pontinia, Salerno e Cassano Magnago. Andiamo con ordine partendo dalle campionesse in carica che hanno vinto per 28 a 24 nei confronti di Securfox Ariosto. Ottima performance, nonostante la sconfitta, per la formazione emiliana diretta dall’argentino Lucas Vitale Alvarez, équipe al rientro inA1 insieme al Leno. La compagine di Trapani inizia purtroppo con perdendo il primo incontro della regular season, match disputato in casa di AC Life Style Erice e concluso con il parziale di 34-17. Le siciliane partono alla grande non lasciando nulla al caso ad una sola settimana dall’acuto nella Supercoppa.