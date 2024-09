Palacios sfrutta al meglio la sosta | l’aggiunta di oggi con l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024)è l’ultimo arrivato in casa Inter e questo fa sì che debba inevitabilmente ambientarsi. Per il giovane difensore argentino c’è una questione in più dalla giornata di, come scrive Tuttosport. RIPOSO QUASI PER TUTTI –ha completato la sua settimana di allenamenti ad Appiano Gentile. Il gruppo di Simone Inzaghi è privo di undici giocatori convocati dalle nazionali, non tantissimi rispetto al solito, evedrà Henrikh Mkhitaryan alla partita d’addio al calcio di Jakub Blaszczykowski e Lukasz Piszczek a Dortmund. Ma, nonostante il giorno di riposo, c’è qualcosa di più che riguarda l’ultimo arrivato: Tomassi inserisce alanche con la Pinetina vuota L’INGRESSO – Ieri,ha sostenuto il primo allenamento in gruppo come Inzaghi.