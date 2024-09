Padova mister Andreoletti | Spero di potermi svegliare un lunedì di maggio in testa Arzignano? Gara simile a quella con il Trento

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di sabato 7 settembre 2024) Una settimana ricca di pioggia climaticamente, ma serena in casadopo i 6 punti raccolti nelle prime due sfide in campionato controe Caldiero. Il sold out e più di 700 tifosi previsti al Dal Molin per ladi domenica 8 settembre alle 20:45 contro l', 3°giornata della