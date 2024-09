Ostacolo difficile Spauracchio Vicenza Albino senza Bosia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Il fortearriva stasera alle 20.45 in casa dell’Leffe per la terza giornata si Serie C. La squadra di Vecchi, che ha gia sfiorato la promozione lo scorso anno, è indubbiamente tra le favorite, se non la favorita per la vittoria del girone A, ma nella passata stagione ha impattato due volte con la Celeste per 0-0. Un’avversaria importante, di fronte alla quale l’leffe sa come difendersi e non puo perdere un’altra partita in casa dopo il pari di domenica scorsa. La giovane squadra di Lopez dovrà far emergere i giocatori (pochi) più esperti che ha. Oggi mancherà il difensore, mentre in attacco potrebbe tornare Zoma a far coppia con Mustacchio.LEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Baroni; Gusu, Zanini, Parlati, Astrologo, Munari; Zoma, Mustacchio. All. Lopez.Vasco Algisi