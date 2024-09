Open Day a Pietrarsa per i 35 anni del Museo Nazionale Ferroviario

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildispegne 35 candeline.In occasione della ricorrenza, (il“nacque” il 7 ottobre 1989) la Fondazione FS Italiane ha in programma diverse iniziative partendo con due giornate di “Day” in programma sabato 14 e domenica 15 settembre per