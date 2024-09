One Piece | il live-action di Netflix ha trovato l’attore per Mr 11?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 7 settembre 2024) La produzione deldi Oneè più impegnata che mai in questi giorni, e in parte dobbiamo ringraziare la sua serie. Eiichiro Oda sta portando avanti il manga, che da qualche tempo è entrato nella sua saga finale, e l’anime lo sta seguendo. Con un reboot all’orizzonte e film in arrivo, Oneha molto da mettere in campo. Per quanto riguarda, il servizio di streaming è impegnato nelle riprese della seconda stagione di Onesul set, e ora un nuovo rapporto suggerisce che la serie haun altro membro della Baroque Works. One: ecco il possibile attore di Mr. 11 L’indiscrezione arriva per gentile concessione di Discord, poiché la comunità di Oneè piena di investigatori. Nell’ultimo mese, il team ha scoperto un certo numero di possibili casting per One, e l’ultimo punta a Mr. 11.