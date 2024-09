Nuovo Social lab agli Archi Il cantiere quasi terminato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024)Labin dirittura di arrivo, ieri sopralluogo dell’assessore alle Politichei, Manuela Caucci. Con lei c’erano il dirigente Pianificazione Urbanistica del Comune, Claudio Centanni, e la progettista l’tetto Livia Sardellini. Iledificio,ultimato nel suo complesso, è stato realizzato in sostituzione della palazzina occupata dal Centro H, demolita perché inadeguata e insufficiente negli spazi, e si sviluppa su quattro piani, dei quali i primi due destinati alLab, centro di quartiere integrato per servizii ed abitativi, e i due superiori ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nel progetto sono inclusi anche la riqualificazione della corte scoperta articolata in aree pavimentate e a giardino, e la nuova palestra con annessa ‘palestrina’ polifunzionale e spogliatoi, su una superficie totale di 1100 metri quadrati.