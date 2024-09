Nuova Sondrio comincia la tua avventura in serie D

Leggi tutta la notizia su sondriotoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Debutta domani alle 15 lanel girone B del campionato diD: nel match valido per la prima giornata d'andata, allo stadio "Tre Stelle" della località bresciana i biancazzurri valtellinesi affrontano il Desenzano.La, neopromossa in categoria dopo essersi