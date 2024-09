Notte di sirene in Brianza | incidenti ubriachi e pedoni investiti

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di sabato 7 settembre 2024)diin. Numerose le chiamate al 118 e gli interventi nellatra venerdì 6 e sabato 7 settembre.Intorno alle 01.30 a Desio in via Rossini un uomo è stato investito. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice giallo; sul