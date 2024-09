Napoli niente Tchatchoua per gennaio | Conte cerca profili con maggiore esperienza internazionale

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di sabato 7 settembre 2024) Nonostante le voci di mercato che avevano accostato Jackson, esterno dell’Hellas Verona, al, il club partenopeo non sembra intenzionato a investire sul giocatore nella prossima finestra di mercato. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Ciro Venerato per RAI Sport, l’esterno belga non rientra nei piani di Antonio. “Secche smentite sull’arrivo dello scaligero a L'articolopercon