Napoli Kvaratskhelia SHOW con la Georgia | GOL e ASSIST per il fuoriclasse azzurro contro la Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 7 settembre 2024) Kvicha, stella del, migliore in campo senza dubbi nella sfida con la suaKvicha, attaccante del, ha iniziato al meglio la sua stagione almettendosi alle spalle il ko con il Verona con le vittorie in casa al Maradonail Bologna e il Parma. Anche in Nazionale non