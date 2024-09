Musica in lutto addio al famoso cantante dal successo mondiale

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 7 settembre 2024) Il mondo dellapiange uno dei cantautori più celebri al mondo. Il decesso è avvenuto a Los Angeles nella giornata di giovedì ed è stato annunciato con un comunicato dalla sua famiglia. L’artista lascia questa terra all’età di 83 anni. Dopo aver contratto il Covid, ha avuto alcune complicazioni e da qualche tempo stava affrontando gli effetti del long Covid Leggi anche: Cultura italiana in, ci lascia un grande dopo un terribile incidente Leggi anche: Calcio in, muore a 33 anni in un tragico incidentealÈ morto Sergio Mendes,e pianista brasiliano che ottenne unplanetario con il brano Mas Que Nada. Aveva 83 anni e lottava da mesi contro gli effetti del ‘long Covid’. Il suo decesso è stato confermato dalla famiglia in un comunicato.