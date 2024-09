Mottola | investito morto anziano Modugno | caduto dal monopattino 63enne deceduto Vieste | due morti dopo l’incidente in moto Ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 7 settembre 2024) Nel pomeriggio l’uomo, 82 anni, stava percorrendo a piedi la, strada nel centro urbano di. Per cause e dinamica da dettagliare è statoda un pullman. A causa delle ferite è stato necessario il trasporto all’ospedale di Taranto. Pocol’arrivo l’. Nella notte èun uomo di 63 anni chepomeriggio, per cause da dettagliare, era rovinosamentedaluna settimana dalinsonodue giovanissimi, di 19 e 20 anni. L'articolodal: duein proviene da Noi Notizie..