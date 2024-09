Motonautica Mondiale Uim Offshore 3D-5000 a Cervia Blu Banca vince Gara 1

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Il team Blusi è aggiudicato1 del Grand PrixCittà di, valido come prova finale delUimclasse 3D-. L’equipaggio italiano composto da Barlesi e Polli ha conquistato la long race fermando il cronometro sui 52’47.0. Secondo posto per Enigma 30 (53’10.4), mentre Demitri ha chiuso il podio facendo registrare il tempo di 53’15.0. Seguono Marco (53’32.2), Hoses Technology (54’01.0), la seconda imbarcazione di Enigma 30 (54’49.2) e Johnsson (55’11.4). Non classificati i team Foresti&Suardi, Gasbeton, Frojo Powerboat e Besenzoni. Con il successo in1, Blusi conferma ancora più leader della classifica generale. Domani2 incoronerà il team campione del mondo UIMper la classe 3D-