Mostra del Cinema di Venezia | ecco tutti i vincitori

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è conclusa oggi l’ennesima edizione delladeldi. A trionfare al festival lagunare è stato Pedro Almodovar, che ha conquistato il Leone d’oro con il suo The Room Next Door, La Stanza accanto, film sull’eutanasia. “L’uomo deve essere libero di vivere e morire” ha voluto sottolineare il regista dopo aver ricevuto il prestigioso premio. Grande soddisfazione anche per Nicole Kidman che ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile in Babygirl. La Kidman, purtroppo, era assente a causa di un grave lutto.il messaggio che l’attrice ha lasciato per la Giuria ed i presenti: “Sono arrivata aper scoprire poco dopo che mia madre è mancata, sono rimasta scioccata e sono dovuta tornare dalla mia famiglia. È incredibile questo momento, il mio cuore è a pezzi”.