Mostra del Cinema del Venezia Pedro Almodovar vince il Leone d’oro con il film La stanza accanto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Serata di premi sul red carpet di. Il più prestigioso, ilper il miglior, lo. Il regista spagnolo era in corso all’81esimadelcon il suo La. La pellicola porta sullo schermo il tema dell’eutanasia. Le protagoniste sono Tilda Swinton e Julianne Moore, che vestono i panni di due amiche di vecchia data e che si ritrovano in una circoestremamente spiacevole, ma che riserva loro anche delle dolci sorprese. Ild’argento per la regia lo ottiene, invece, The Brutalist del britannico Brady Corbet. La Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile va ant Lindon, che recita nelThe Quiet Son. L’analogo premio per le donne viene assegnato a Nicole Kidman, protagonista in Babygirl. L’attrice non ha potuto ritirare il premio perché, nelle stesse ore, è morta sua madre.