Mo | manifestanti davanti casa di Netanyahu chiedono rilascio ostaggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Tel Aviv, 7 set. (Adnkronos) -si sono radunatialla residenza del primo ministro israeliano Benjamina Gerusalemme per chiedere ildegli, sventolando bandiere gialle che rappresentano il movimento per la liberazione deglitenuti prigionieri da Hamas. Ihanno intonato slogan, chiedendo la fine della guerra, la caduta del governo e un altro sciopero generale per fare pressione su un accordo. "Le bugie del regime non porteranno sicurezza", hanno gridato. Intanto, migliaia di persone si sono radunate in Begin Street a Tel Aviv,al quartier generale dell'Idf, per la protesta settimanale volta a chiedere un accordo di cessate il fuoco con Hamas e la consegna di. Un organizzatore afferma che sono presenti o in procinto di arrivare 400.000 persone.