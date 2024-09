Mo | ex capo Idf a manifestazione per ostaggi a Rehovot

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Tel Aviv, 7 set. (Adnkronos) - Moshe Ya'alon, exdi stato maggiore dell'Idf, ministro della Difesa del Likud sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu e ora suo forte oppositore, ha partecipato allanella città di, nel centro di Israele, per chiedere al governo di chiudere l'accordo di cessate il fuoco con Hamas e sugli. Ya'alon guida la marcia di protesta insieme ai parenti deglidetenuti da Hamas dal 7 ottobre, mostrando un cartello con la scritta: "Finché non saranno a casa, noi saremo in strada". A Tel Aviv, intanto, decine di ciclisti hanno pedalato indossando magliette arancioni in onore di Yarden e Shira Bibas e dei loro due figli piccoli, rapiti dalla loro casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre e da allora trattenuti a Gaza.