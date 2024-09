Migliaia in piazza a Tel Aviv per il cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024)di persone si stanno radunando sulla Begin Street di Tel, fuori dal quartier generale delle Idf, l'esercito israeliano, per chiedere, come da settimane a questa parte, un accordo diilcon Hamas. Lo riporta Times of Israel. Un organizzatore prevede la partecipazione di circa 400.000 persone mentre la massiccia affluenza ostacola le comunicazioni via cellulare. Da settimane centinaia didi israeliani protestano per sollecitare un accordo, in particolare da quando l'esercito ha annunciato di aver recuperato i corpi di sei ostaggi giustiziati da Hamas solo pochi giorni prima.