Mercato Fiorentina adesso è UFFICIALE | il comunicato sulla CESSIONE del centrocampista ceco

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 7 settembre 2024): ecco ildelex viola. Le ultime Non si è ancora fermato il calciodella, infatti, Antonín Barak lascia ufficialmente la viola. Il Kasimpasa ha pochi minuti fa reso noto che il, approdato in viola la scorsa stagione dall’Hellas Verona per circa 7 milioni di euro, ha