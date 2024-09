Meloni vede Zelensky | Impegno continuo per la legittima difesa dell' Ucraina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente, Volodymyr, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppia situazione sul terreno ee più immediate necessitÃin vista'inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.  Il presidente del Consiglio - informa Palazzo Chigi - ha ribadito la centralità del sostegno all'nell'agendaa Presidenza italiana del G7 e ila favoree di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al temaa ricostruzione, anche in vistao svolgimento nel 2025 in Italiaa prossima Ukraine Recovery Conference.