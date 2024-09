Meloni a Cernobbio | Sangiuliano ha lasciato per una vicenda privata il governo non si è indebolito

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - Le dimissioni di Gennaroda ministro della Cultura sono dovute a "una" nella quale "non ci sono illeciti" e che certo "non indebolirà il". Giorgiamette in chiaro che, d'altra parte, "è morto il re, viva il re, si è dimesso un ministro, buon lavoro a un nuovo ministro" e apre il suo intervento al Forum economico difacendo chiarezza su quello che era diventato il gossip di fine estate. La premier, intervistata dal direttore del Corriere, Luciano Fontana, non si è sottratta alle numerose domande anche su tema che ha tenuto banco sino a ieri, con la clamorosa svolta. Un tema in primo piano per i media, anche se a un certo punto la platea di imprenditori presenti in sala non nasconde l'insofferenza in proposito e si leva un muro di 'basta' alla seconda domanda in proposito.