Medjugorje Messaggio della Madonna | Siate preghiera e amore per tutti

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di sabato 7 settembre 2024) Lanel suoscelto per oggi, ci chiama a una missione, e per farlo usa una metafora chiara e semplice per. Lapiù volte nei suoi messaggi prende ad esempio la natura, e lo fa anche nelche abbiamo scelto per oggi, come occasione per riflettere e vivere L'articolo: “per” proviene da La Luce di Maria.