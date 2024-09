Medio Oriente a Gaza continuano i bombardamenti | 8 morti nella notte

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 7 settembre 2024) Una scuola di Jabaila, adibita a rifugio per gli sfollati, è stata colpita da un raid aereo che ha provocato anche decine di feriti. Cresce la preoccupazione per la chiusura del valico di Kerem Shalom, sigillato ormai da due giorni per impedire l'entrata di aiuti umanitari. L'Onu è intenzionata ad aprire un'inchiesta sulla morte dell'attivista turco-americana avvenuta in Cisgiordania L'articolo, a: 8proviene da Il Difforme.