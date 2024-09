Martina Caironi conquista l’Oro nei 100 metri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Parigi.è medaglia d’Oro nei 100femminili T63.taglia il traguardo in 14”16 alla sua ultima esperienza paralimpica. Ambra Sabatina, in ottima posizione, cade a pochidal traguardo scivolando nella corsia di Monica Contrafatto, compromettendone, di fatto, la prestazione (quarta in 14”60). Argento per l’indonesiana Tiarani (14”26) e bronzo per la britannica Okoh (14”59).