Manchester City | pronto un nuovo contratto per Haaland

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Ilvuole legarsi per altri anni ad Erling. I Citizens avrebberoun rinnovofino al 2027, che porterebbe il norvegese ad essere il calciatore più pagato della Premier League. La firma non è lontana e Rafaela Pimenta e i dirigenti del club inglese si sono già incontrati più volte per definire i dettagli dell’operazione. Il messaggio del club è di dare totale fiducia adanche per le prossime stagioni.unperSportFace.