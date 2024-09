Madre Terra – Convegno Water scarcity

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 7 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Digitalizzazione dei processi, AI e modelli matematici a supporto della gestione delle risorse idriche”: Roma, mercoledì 11 settembre, ore 15.00, Sala del Cenacolo, Camera dei Deputati (Piazza Campo Marzio, 42) e in diretta streaming su Radio Radicale. Evento promosso da Fondazione UniVerde con la collaborazione di UNESCO Chair on “Resources Management and Culture” e con il patrocinio di UNESCO WWAP. Main partner Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, event partner Bayer e partner AWS. mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo