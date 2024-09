Lula | via ministro accusato di molestie

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 2.00 Il presidente Brasilianoha destituito il suodei Diritti Umani e della Cittadinanza Silvio Almeida dopo le accuse disessuali raccolte dal movimento Me Too Brasile. Almeida, 48 anni,avvocato e saggista, lascia il terzo governodopo un anno e otto mesi da."Di fronte alle gravi accuse contro ilSilvio Almeida e dopo averlo convocato per un incontro al Palazzo presidenziale,venerdì 6, il presidenteha deciso di destituirlo dall'incarico", si legge in un comunicato presidenziale.