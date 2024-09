Loredana Bertè dà forfait per problemi di salute | annullato il concerto a Capri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 settembre 2024 -dàperdie stasera 7 settembre non riuscirà a essere sul palco alla Certosa di San Giacomo a. "L’artista – come spiega il suo staff nel profilo Instagram della– già nella precedente data di Mantova del 31 agosto aveva iniziato ilcon un ritardo di circa 35 minuti dopo una giornata nella quale aveva accusato forti dolori all'addome aggravati poi, una volta sul palco, dal forte caldo umido sofferto in maniera evidente anche dal pubblico presente. Era tuttavia riuscita, sottolinea l'ufficio stampa dell'artista, pur dovendosi sedere spesso (cosa mai successa prima), ad esibirsi, portando a termine ilcon tenacia ma con grande fatica”.