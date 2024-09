L' omicidio del 16enne Fallou Sall a Bologna | la morte causata da una coltellata al cuore

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 7 settembre 2024) Sarebbe stata unaall’altezza dela causare ladi, ilucciso la sera del 4 settembre a, in via Piave, da un coetaneo, poi arrestato dalla polizia e accusato dell’. A quanto si apprende, questo è uno dei primi esiti dell’autopsia svolta ieri dal medico legale, Matteo Tudini , incaricato dalla Procura dei minorenni di. Per avere