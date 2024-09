LIVE – Rimini-Pescara 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Ladi, match valido per la terza giornata del girone B di. Allo stadio Romeo Neri i romagnoli, che fin qui hanno conquistato soltanto un punto, ospitano la squadra abruzzese, ogni anno tra le favorite per la promozione, che è invece partita bene accumulando quattro punti nelle prime due partite del raggruppamento. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 7 settembre. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 20? – È sempre ila creare occasioni: stavolta Plizzari si allunga per mettere in corner un altro cross deviato. I padroni di casa spingono molto sulla destra.