LIVE – Louis Vuitton Cup 2024 sabato 7 settembre | Luna Rossa contro American Magic e Britannia DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Tutto pronto per il penultimo giorno di regate nel round robin diCup, nel torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand. Il team italiano è già qualificato per la semifinale, ma Spithill e compagni puntano al primo posto che regala il diritto di scegliere l’avversaria al penultimo atto. Si parte alle 14:10 con la sfida ad. Poi alle 16:26 il ritorno in acqua per affrontare Ineos. Nel programma anche la sfida tra Alinghi e Ineos(ore 14:44), il confronto trae Orient Express (ore 15:18) e quello tra New Zealand e Alinghi (15:52). L’aritmetica certezza per festeggiare già oggi il primo posto è una possibilità e la via più semplice sarebbe battere entrambe le inseguitrici. Ci sono però altre combinazioni: Sportface.it vi offrirà latestuale dalle 14:00 e gli approfondimenti di questa giornata di regate.