L’abbiamo trovata Scoperta choc sulla donna scomparsa da mesi devono intervenire i Vigili del fuoco

(Di sabato 7 settembre 2024) Unadaè statamorta in casa, a Campobasso. Un drammatico ritrovamento ha sconvolto il capoluogo molisano: unadi 47 anni è statamorta nel bagno della sua abitazione. Laè avvenuta quando idel, intervenuti su segnalazione, sono entrati nell’appartamento. La scena che si sono trovati davanti era agghiacciante, spingendo immediatamente le forze dell’ordine ad avviare le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Ma andiamo con ordine.? Rimani aggiornato: Segui tutte le notizie dall’Italia su UrbanPost La, originaria di Molfetta (Bari), viveva da tempo a Campobasso, precisamente in un appartamento nel centro storico, in via Sant’Antonio Abate. Il suo corpo è stato ritrovato nel bagno di casa, una stanza senza finestre e con la porta chiusa a chiave dall’interno.