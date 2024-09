‘La strambata’ di Vegliani | Ineos ha trovato una soluzione interessante Luna Rossa ha sbagliato la partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) PRIMO VERO PASSO FALSO DINELLA LOUIS VUITTON CUP Venne il giorno in cuiperse una regata che nessuno pensava avrebbe perso., che oggi ha regatato molto bene anche contro Alinghi, ha dimostrato delle qualità che fino ad oggi non aveva dimostrato. Mare formato e vento abbastanza forte, condizioni in cui sicuramente la barca inglese si trova a suo agio. Non aveva mai regatato bene come oggi, quindi può essere un’imbarcazione studiata un po’ per queste condizioni. Inoltre, nella regata con, ha cambiato tutti e quattro i ciclisti mentre il team italiano uno solo. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, perché comunque con vento forte e più manovre sulla vela – quindi non virate e quant’altro – i ciclisti sono chiamati ad uno sforzo maggiore e quindi potrebbe essere stata una buona idea.