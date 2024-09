La Reggina vuole iniziare con il piede giusto sul campo della Nuova Igea Virtus

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di sabato 7 settembre 2024) È scattato il conto alla rovescia del match, in programma domenica (inizio ore 16.00) allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto. La squadra amaranto è chiamata acon ilnel campionato di serie D (girone I) per non alimentare