La nuda proprietà piace cresce in controtendenza al mercato

(Di sabato 7 settembre 2024) Lasempre di più agli italiani. In un periodo di difficoltà delimmobiliare, dovuto soprattutto all'alto livello dei tassi di interesse dei mutui, questo segmento mostra un andamento controcorrente. Tra il 2022 e il 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, è cresciuto dell'1,7%, in netto contrasto con il calo del 9,7% delle compravendite generali di tutte le abitazioni. I dati, riportati da Confedilizia, mostrano in particolare, un aumento del 2,9% nei capoluoghi di provincia e nelle città metropolitane. Il maggior tasso di crescita è stato rilevato in quelli del Nord-Est e delle Isole, dove gli incrementi sono stati rispettivamente addirittura del 9% e del 9,1%.