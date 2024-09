La bugia della Boccia | Non ho più visto Lollobrigida dopo il 5 agosto 2023 Invece ha organizzato un evento con lui e lo ha ringraziato con un dono per un altro – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Nell’intervista trasmessa da In Onda su La7 – venerdì 6 settembre – la conduttrice Marianna Aprile ha chiesto a Maria Rosaria: «In che rapporti è con il ministro?», e lei ha risposto ridendo: «Non lo conosco neanche. Ci siamo incontrati il 5, non abbiamo entrambi i numeri di telefono e non ci siamo mai incontrati». Una versione smentita dalle stesse pubblicazionisul suo account Instagram, ed è abbastanza singolare la riservatezza usata solo nei confronti del ministro dell’Agricoltura. Il primo selfie, poi mesila conferenza stampa fianco a fianco aIl 5in effetti lapubblicò un selfie conin occasione di unsulla cucina italiana. Quella fu l’occasione anche del primo selfie con Gennaro Sangiuliano. Ma i rapporti con il ministro dell’Agricoltura non sono affatto finiti lì.