Kane | EUROPEI? Fa molto male Alla mia età bisognerebbe fare come QUEI GIOCATORI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 7 settembre 2024) Le parole di Harry, attaccante dell’Inghilterra, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match di Nations League Harry, attaccante dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa per il match di Nations League. Le parole riportate da Bcb.com «È dura quando ti avvicini così tanto a uno degli apici della tua carriera e te lo