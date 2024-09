Investito da un’auto mentre era in bici impatto violento | morto un anziano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ferrara, 7 settembre 2024 – Una tragedia stradale con vittima una persona anziana. L’incidente mortale è successo poco prima delle 15 su via Vallelunga a Pontelagoscuro, in prossimità dell’incrocio tra via Dolcetti e la strada verso il cimitero. Una dinamica ancora tutta d’accertare, ma secondo le prime ricostruzioniMercedes Classe A, che proseguiva in direzione Casaglia, hauna persona, sui settant’anni, che usciva incletta dalla strada laterale di via Dolcetti. Unviolentissimo con l’sbalzato a terra. Sono partiti subito i soccorsi con l’arrivo del personale sanitario e auto medica del Suem118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato accertato il decesso.