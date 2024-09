Incidenti sul lavoro | schiacciato dal cancello muore operaio 60enne a Orta di Atella

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 7 settembre 2024)di. Undi 60 anni, Antonio Bernardo, è morto ieri addi(Caserta) a causa del ribaltamento deld’ingresso di un capannone industriale della società “Le Delizie del Sud”. L’uomo, sposato con tre figli, lavorava per una ditta di San Felice aoperante nel settore degli impianti di bonifica e protezione ambientale e risiedeva a Sant’Agata dei Goti, nel Beneventano; pare che stesse per chiudere ilquando questo gli è caduto addosso. In seguito all’incidente, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’esame autoptico.