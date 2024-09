Il caso Sangiuliano-Boccia sulla stampa estera | Una vicenda di adulterio E c' è chi rievoca il bunga bunga

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 7 settembre 2024) "Unadi": così l'agenzia francese AFP liquida quanto accaduto tra l’ormai ex ministro Gennaroe "l'influencer" Maria Rosaria, mentre la Reuters evoca per l’occasione le famigerate feste notturne "" organizzate da Silvio Berlusconi . Lain realtà non sembra troppo sedotta dalle notizie che hanno tenuto banco in questi giorni in Italia