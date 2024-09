Il beach volley giovanile è sempre più ortonese | nuovo trionfo per la famiglia Iurisci

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è conclusa al Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (Rimini) la due giorni dedicata alle categorie Under 20. Calato dunque il sipario sul Campionato, domani sul litorale romagnolo prenderà ufficialmente il via l’ultima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto in programma fino