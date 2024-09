Ibrahimovic Milan la NOTIZIA sulla sua ASSENZA spiazza COMPLETAMENTE i tifosi! Non se l’aspettava NESSUNO le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 7 settembre 2024), larossoneri! Questo non se, leSecondo quanto riportato dal giornalista Michele Criscitiello, sarebbe emerso il motivo dell’di Zlatanall’Olimpico per la sfida tra Lazio e. Le sue dichiarazioni sull’ex attaccante: COMMENTO – «Ibra sarebbe in Canada, a caccia. Non so, di talenti, di non lo so.