I tagli facili da gestire sono i più richiesti da chi va sempre di fretta ma non vuole rinunciare al piacere di una bella testa Ecco i diktat per la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 7 settembre 2024) Esiste ilo perfetto per l’autunno? «Se in passato la creatività faceva da padrone, oggi quando si parla dicapelli si delineano diverse necessità. Innanzitutto, c’è una forte richiesta di soluzioni a bassa manutenzione» inizia a spiegare, come macro trend, Daniele Paravani, Framesi Energy artistic director.