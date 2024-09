Honey Deuce | l’iconico drink degli US Open

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Immaginate il suono di una pallina da tennis che rimbalza sulla terra battuta, il pubblico che trattiene il respiro, e il tintinnio di bicchieri che brindano a ogni punto. Benvenuti agli US, dove lo sport si fonde con l’eleganza, e un cocktail regna supremo: l’. Questo nettare ambrato non è solo una bevanda, ma un’istituzione che da 17 anni accompagna le emozioni del grande tennis americano. Creato dal genio mixologico di Nick Mautone, ex ambasciatore di Grey Goose, l’prende il nome dal punteggio di parità nel tennis, il famoso “40 pari”, noto in inglese come “”.