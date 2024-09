Grossa perdita di gas Chiusa via Fontedamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024)di gas,in via precauzionale ieri in tarda mattinata via, all’intersezione con Via Ancona. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento jesino e polizia locale. Lasi sarebbe verificata durante i lavori di un escavatore che con la benna avrebbe colpito il tubo del gas. Il tratto chiuso al traffico per ladi gas non includeva via Ancona e via dell’Industria. Limitati i disagi al traffico: entrata ed uscita dalla città sia verso Chiaravalle che verso lo svincolo Jesi Est della superstrada erano comunque garantite. La viabilità è stata riaperta poco dopo le 16, in anticipo rispetto alle prime previsioni.