Grande Fratello Alfonso Signorini sommerso di critiche per le parole sulla concorrente NIP | è già famosa

(Di sabato 7 settembre 2024) La nuova edizione delsi avvina e ora spuntano anche i primi nomi dei concorrenti nip. Non a caso, la casa più spiata d’Italia seguirà la variante mista della passata stagione, inserendo sotto lo stesso tetto sia inquilini famosi che sconosciuti. Tuttavia, il primo nome nip emerso ha già generato una forte polemica. Il motivo è presto detto visto che la diretta interessata sarebbe un volto già conosciuto e che ha avuto modo di partecipare anche a Radio Deejay con Rudi Zerbi.: arriva la gondolierà piùd’Italia C’è un certo malcontento intorno al cast della nuova edizione dela causa dei nomi non esattamente brillanti che in molti attendevano. E ora la polemica investe anche la categoria nip.