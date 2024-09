Geo Barents bloccata dopo lo sbarco dei migranti | Medici Senza Frontiere presenta ricorso

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 7 settembre 2024)(MSF) hato unal tribunale civile di Salerno per l'annullamento del fermo amministrativo della Geo. “Abbiamo fornito al tribunale prove solide che dimostrano come le équipe di MSF siano intervenute per salvare la vita di 37 persone in mare la notte